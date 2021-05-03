Защитник «Зенита» Ракицкий стал чемпионом страны в 11 раз за 11 лет

«Зенит», обыграв московский «Локомотив» (6:1) в матче 28-го тура Российской премьер-лиги, досрочно оформил чемпионство.

Титул чемпионов страны петербуржцы завоевали в третий раз подряд.

А в составе сине-бело-голубых украинский защитник Ярослав Ракицкий выиграл трофей чемпиона страны в 11 раз за последние 11 лет. В сехонах-2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2016/17, 2017/18 и 2018/19 Ракицкий завоевывал титул в чемпионате Украины, где выступал за донецкий «Шахтер». В 2019 году футболист перебрался в «Зенит», где завоевал еще два чемпионства подряд: это произошло в сезонах-2019/20 и 2020/21.

«Зенит» в седьмой раз в своей истории и в третий раз подряд стал чемпионом России. По количеству чемпионских титулов «Зенит» обошел московский ЦСКА, у которого шесть побед в чемпионатах России.

Ранее «Зенит» опубликовал видео, посвященное третьему подряд чемпионству. В видео показаны отрывки из матчей питерцев в нынешнем сезоне и кадры с видами Санкт-Петербурга.