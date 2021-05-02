«Тоттенхэм» разгромил «Шеффилд Юнайтед», Бэйл сделал хет-трик

В Лондоне состоялся матч 34-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Шеффилд Юнайтед». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счетом 4:0.

Счет был открыт на 36-й минуте — Гарет Бэйл вышел один на один и перебросил вратаря соперников Аарона Ремсдейла.

На 61-й Бэйл ворвался в штрафную после паса Сон Хын Мина и здорово пробил под перекладину. На 69-й минуте Бэйл оформил хет-трик. На 77-й минуте Мин обработал мяч у линии штрафной и великолепно закрутил в правый верхний угол.

АПЛ. 34-й тур.

«Тоттенхэм Хотспур» — «Шеффилд Юнайтед» — 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 — Бэйл – 36, 2:0 — Бэйл – 61, 3:0 — Бэйл – 69, 4:0 — Мин – 77.

«Тоттенхэм» в 34 матчах набрал 56 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Шеффилд Юнайтед» с 17 очками занимает последнее, 20-е место.

«Газета.Ru» вела Райан Мэйсон стал самым молодым тренером АПЛ в истории матча.