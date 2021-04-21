Райан Мэйсон стал самым молодым тренером АПЛ в истории

Наставник лондонского «Тоттенхэма» Райан Мэйсон стал самым молодым наставником Английской премьер-лиги (АПЛ) в истории.

Напомним, 19 апреля клуб покинул главный тренер команды Жозе Моуринью.

Мэйсон вывел команду на поединок против «Саутгемптона» в возрасте 29 лет и 312 дней.

Встреча завершилась со счетом 2:1

В составе победителей точными ударами отметились Гарет Бэйл и Сон Хын Мин. За «святых» мяч забил Дэнни Ингс.

В турнирной таблице чемпионата Англии «шпоры» занимают шестое место, набрав 53 очка. В следующем туре АПЛ «Тоттенхэм» сыграет с «Шеффилд Юнайтед». Встреча состоится 2 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21.15 по московскому времени.

«Саутгемптон» располагается на 14-й строчке, имея в активе 36 баллов. В следующем матче «святые» встретятся с «Лестером». Команды выйдут на поле в 30 апреля. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось о том, что главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс прокомментировал информацию о возможном уходе в лондонский «Тоттенхэм Хотспур».