Российские бадминтонисты впервые в истории завоевали два золота на ЧЕ

Российские бадминтонисты выиграли медальный зачет чемпионата Европы, который прошел в Киеве. Россияне впервые в истории завоевали две золотые медали на первенствах континента.

Россияне праздновали победу в двух олимпийских разрядах – в мужской паре обладателями титула стали Владимир Иванов и Иван Созонов, в смешанной паре – Родион Алимов и Алина Давлетова.

При этом в миксте российские бадминтонисты никогда ранее не выигрывали никаких медалей чемпионата Европы. Два золота на континентальном первенстве отечественные спортсмены также завоевали впервые.

Интересно, что 2 мая, в финале Иванов и Созонов должны были встретиться с представителями Германии — Марком Ламсфуссом и Марвином Зайделем, но поединок был отменен из-за положительного теста Ламсфусса на коронавирус. В результате чего, российская пара получила техническую победу.

Алимов и Давлетова в своем финале обыграли сеянных на турнире под номером один англичан Лорен Смит и Маркуса Эллиса со счётом 11:21, 21:16, 21:15.

Ранее сообщалось, что Бадминтонисты Иванов и Созонов вышли в финал ЧЕ в парном разряде.