Хэмилтон выиграл Гран-при Португалии, Мазепин — предпоследний

Завершился Гран-при Португалии. Победителем гонки стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Второе место занял Макс Ферстаппен из «Ред Булл», На третьей позиции напарник Хэмилтона по команде Валттери Боттас.

Россиянин Никита Мазепин из «Хааса» занял 19-е место, в ходе гонки он получил пятисекундный штраф. Его напарник Мик Шумахер финишировал 17-м. Стартовал россиянин последним.

Формула-1. Гран-при Португалии

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

3. Валттери Боттас («Мерседес»)

...19. Никита Мазепин («Хаас»).

Ранее руководитель команды «Хаас» Гюнтер Штайнер опроверг информацию о том, что в скором времени коллектив будет продан российскому бизнесмену Дмитрию Мазепину, отцу гонщика Никиты Мазепина, который за команду выступает. Компания российского бизнесмена «Уралкалий» является титульным спонсором американской команды.

Ранее сообщалось, что Боттас выиграл квалификацию Гран-при Португалии, Мазепин снова последний.