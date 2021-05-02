«Тамбов» проиграл «Ростову» и официально покинул РПЛ

В матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» переиграл «Тамбов». Встреча завершилась со счетом 2:0.

На 70-й минуте счет открыл Дмитрий Полоз. На 78-й минуте Кэнто Хасимото удвоил преимущество «Ростова».

РПЛ. 28-й тур

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Тамбов» (Тамбов) — 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 - Полоз – 70, 2:0 - Хасимото – 78.

«Ростов» набрал 43 очка в 28 матчах и занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. У «Тамбова» 13 очков и последнее место. По итогам этого матча команда из Тамбова официально покинула Премьер-лигу.

Зимой клуб находился на грани снятия с РПЛ, но смог сохранить свой статус и продолжить выступление. Итогом стали девять поражений в чемпионате подряд и серия из 17-ти туров без побед.

Не исключено, что клуб вообще прекратит существование, так как руководство Тамбовской области не горит желанием поддерживать клуб.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.