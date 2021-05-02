Мичков вышел на пятое место среди россиян по количеству голов на ЮЧМ

Форвард юниорской сборной России по хоккею Матвей Мичков вышел на пятое место среди россиян по количеству голов на юниорских чемпионатах мира.

16-летний форвард, оформивший хет-трик в матче против национальной команды Чехии, довел общее число заброшенных шайб до девяти.

Отметим, что для достижения этой отметки ему понадобилось четыре игры.

Лидером же по данному показателю является нападающий Александр Овечкин, на его счету 23 шайбы на ЮЧМ.

Юниорская сборная России сыграет со сверстниками из Белоруссии в четвертьфинале юниорского чемпионата мира по хоккею — 2021.

Сборная России в четвертом матче группового этапа разгромила команду Чехии со счетом 11:1, что стало самым крупным счетом в истории противостояния команд на юниорском чемпионате мира. В своей группе российские юниоры также в овертайме обыграли Швецию, по буллитам уступили Финляндии и с крупным счетом одолели Германию.

Ранее сообщалось, что нападающий юниорской сборной России Прохор Полтапов прокомментировал разгромную победу над сверстниками из Чехии в четвертом матче группового этапа юниорского чемпионата мира.