Чемпион UFC Блахович вызвал на бой Прохазку

Обладатель чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе Ян Блахович вызвал на бой Иржи Прохазку. Соответствующий пост поляк написал в своем Twitter.

«Привет, Иржи! Я против тебя в Цешине. Принц против самурая. Меч против катаны», — заявил Блахович.

Напомним, что Иржи Прохазка отправил в нокаут Доминика Рейеса в главном поединке UFC Vegas 25.

Встреча прошла в Лас-Вегасе и завершилась досрочно победой чешского спортсмена во втором раунде.



Прохазка, который тренируется в клубе Jetsaam Gym Брно под руководством тренера Мартина Караиванова и Ярослава Говезака, одержал вторую победу подряд. В своем прошлом бою чех сломил сопротивление Волкана Оздемира.

Ранее сообщалось, что действующий чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков признался, что рассчитывает подписать контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC).

Hey @jiri_bjp.



Me vs you in Cieszyn

Prince vs Samurai

Sword vs Katana

#LegendaryPolishPower