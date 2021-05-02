Скончался журналист Леонид Генусов
Скончался петербургский журналист Леонид Генусов. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба «Зенит» в Twitter.
Генусов родился в Ленинграде, в 1983 году окончил Педиатрический институт. Работал в больнице им. Куйбышева, Третьей инфекционной больнице. С 1989 года — на Государственном кабельном телевидении в творческом отделе под руководством О. Н. Колояровой.
В 1996 году стал автором программы под названием «Зенит-XXI»: программа выходила на «СТС-Петербург», в течение 2007 года — телеканале «100-ТВ».
С 1999 года работал руководителем пресс-службы ФК «Зенит». В 2001-2002 гг. — комментатор матчей ФК «Зенит» на телеканале «Россия».
С июля 2002 по 2006 год был начальником международного отдела ФК «Зенит»,с 2006 года — ведущий программы «Футбол - pro & contra» на телеканале «100-ТВ».
В 2008 году вел шоу «Футбольные истории».
Ранее сообщалось, что умерла американская актриса Олимпия Дукакис.
1 мая скончался петербургский спортивный журналист и комментатор Леонид Борисович Генусов.— ФК «Зенит» (@zenit_spb) May 2, 2021
Его культовую программу «Зенит-XXI» видел каждый болельщик сине-бело-голубых в девяностых и нулевых.
В последние годы он вел ток-шоу «Футбол: pro et contra», тренировал ФК «Город». pic.twitter.com/rxslbdMALQ