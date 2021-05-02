Варламов признан первой звездой матча «Айлендерс» с «Рейнджерс»

Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «Айлендерс».

Варламов отразил 29 бросков по своим воротам и оформил седьмой шатаут в сезоне. Также голкипер превзошел клубный рекорд по продолжительности «сухой» серии, который был установлен Гленном Решом 1975 году, — 178 минут 28 секунд.

Второй звездой матча стал нападающий победителей Джош Бейли (0+3), третьей — форвард «Айлендерс» Энтони Бовиллье (2+0).

«Айлендерс», которые идут на третьем месте в Восточном дивизионе НХЛ, обеспечили себе выход в плей-офф.

Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Айлендерс» проиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «Айлендерс».