Варламов превзошел рекорд «Айлендерс» по продолжительности «сухой» серии

Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов превзошел клубный рекорд по продолжительности «сухой» серии.

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, где «Айлендерс» играют с «Нью-Йорк Рейнджерс». Во втором периоде счет стал 3:0 в пользу «Айлендерс». Таким образом, Варламов превзошел рекорд Гленна Реша, установленный в 1975 году, — 178 минут 28 секунд.

В нынешнем регулярном чемпионате Варламов сыграл 32 матча и одержал 18 побед, в среднем за игру отражая 92,6% бросков. Шесть раз голкипер оформлял шатаут.

Ранее сообщалось, что Варламов оформил шестой шатаут в текущем сезоне. Он стал первым вратарем с сезона-1967/68, которому удалось оформит шесть шатаутов в сезоне, который состоит из 56 игр и меньше. Варламов вышел на чистое первое место в текущем сезоне НХЛ по этому показателю, обогнав Андрея Василевского («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Филиппа Грубауэра («Колорадо Эвеланш») и Марка-Андре Флери («Вегас Голден Найтс») — у всех них по пять «сухарей».