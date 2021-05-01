Агент хоккеиста Ковальчука ответил на вопрос о будущем хоккеиста

Александр Черных из агентства Winners, которое представляет интересы хоккеиста Ильи Ковальчука, ответил на вопрос о будущем игрока, передает «Спорт-Экспресс».

«Он должен понять, что хочет. Мы послушаем Илью, узнаем его желания. Никаких вариантов не исключаю с учетом ситуации в мире», — сказал Черных.

Напомним, 30 апреля Ковальчук расторг контракт с омским «Авангардом».

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 38-летний нападающий провел 40 матчей, в которых забросил девять шайб и отдал 17 результативных передач, а также в третий раз стал победителем розыгрыша плей-офф, сломив в финальной серии сопротивление столичного ЦСКА.

Напомним, что в 2018 году Ковальчук стал обладателем золотой медали Олимпийских игр в Пхенчхане, а в 2008 году его гол принес сборной России первую за 15 лет победу на чемпионате мира.

Ранее сообщалось о том, что бывший нападающий омского «Авангарда» Илья Ковальчук может пополнить состав московского «Спартака», где он начинал спортивную карьеру.