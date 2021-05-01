«МЮ» предложил Кавани новый контракт

Английский «Манчестер Юнайтед» предложил форварду Эдинсону Кавани контракт до 2022 года. Об этом сообщает журналист Никола Скира в Twitter.

Отмечается, что в клубе уверенны в успешности переговоров.

Также в услугах нападающего заинтересован наставник манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер.

Нынешнее соглашение Кавани рассчитано до лета 2021 года. .

При этом появилась информация, согласно которой уругвайским футболистом интересуется аргентинский «Бока Хуниорс». А отец футболиста высказывался о том тем, что Кавани не очень комфортно себя ощущает в Англии.

Кавани играет за «Манчестер Юнайтед» с 2020 года. В текущем сезоне он провел 25 матчей, забив 11 мячей. Также он выступал за итальянские «Палермо» и «Наполи», уругвайский «Данубио» и французский «Пари Сен-Жермен», где он играл с 2013 по 2020 год.

В турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» занимает второе место, набрав 66 очков.

Ранее лондонский «Челси» на десять лет закрыл доступ фанату на стадион «Стэмфорд Бридж» из-за приверженности к антисемитизму.