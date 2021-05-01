Чемпион мира по академической гребле скончался в 26 лет

Чемпион мира по академической гребле итальянец Филиппо Монделли скончался в возрасте 26 лет, сообщает официальный сайт Национального олимпийского комитета Италии (CONI).

Как информирует источник, причиной смерти спортсмена стал рак кости ноги.

«Чемпион в воде и на суше, образец мастерства и отваги. Итальянский спорт скорбит о безвременной кончине Филиппо Монделли. Прощай, Филиппо, мы тебя никогда не забудем», — указано в сообщении организации.

Монделли стал победителем чемпионатов мира и Европы в 2018 году в соревнованиях четверок. В апреле этого года он был избран в совет Национального олимпийского комитета Италии как представитель спортсменов.

Ранее сообщалось, что чемпион мира по хоккею с мячом в составе сборной России Роман Гейзель покончил с собой, сообщает сайт Федерации хоккея с мячом России. Отмечается, что сейчас выясняются причины случившегося. Гейзель выступал на позиции вратаря. В 2005 и 2011 годах он признавался лучшим голкипером страны. В составе национальной команды Гейзель стал четырехкратным чемпионом мира.