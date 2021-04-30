Арбитр матча «Саутгемптон» — «Лестер» остановил игру из-за перекуса игрока

Главный арбитр матча 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Саутгемптон» — «Лестер» Робер Джонс прервал игру из-за футболиста гостевой команды Уэсли Фофана, сообщает RMC Sport.

Судья приостановил матч на несколько секунд, что французский полузащитник сумел быстро перекусить — съесть банан и выпить воды на бровке у поля. Все дело в том, что Фофан — мусульманин, Во время матча он прервал пост в Рамадан, который действует с 12 апреля по 12 мая. В этот период мусульмане в дневное время отказываются от еды, питья, курения и интима.

После короткого перекуса игрока матч возобновился в привычном режиме, и завершился вничью — 1:1.

Ранее сообщалось, что в стартовом матче 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Саутгемптон» сыграл вничью с «Лестером». Встреча прошла в Саутгемптоне на «Сент-Мэри Стэдиум» при пустых трибунах и завершилась со счетом 1:1.

Отметим, что «святые» подавляющую часть времени играли в меньшинстве — на 10-й минуте с поля был удален датский защитник Янник Вестергорд.

После этой игры подопечные Брендана Роджерса набрали 63 очка и закрепились на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата Англии. «Сотон» с 37 очками поднялся на 14-ю строчку.