Федерация шашек России выступила с заявлением из-за инцидента с флагом

Федерация шашек России обратилась к руководству Международной федерации шашечного спорта (FMJD) с заявлением из-за инцидента с российским флагом, произошедшим по ходу чемпионата мира в Варшаве.

«Руководство федерации выразило мнение, что подобное поведение организаторов соревнований в ходе матча неприемлемо, нарушает этические нормы, заслуживает осуждения и проведения внутреннего расследования всемирной федерации для установления причин вышеуказанных действий и виновных лиц», — заявил в интервью ТАСС президент федерации Анатолий Никитин.

Финальный матч чемпионата мира по шашкам проходит в Варшаве с 23 апреля по 3 мая. Во время одной из партий российской спортсменки Тамары Тансыккужиной с представительницей Польши Натальей Садовской организаторы неожиданно убрали флаг России со стола. Флаг находился на столе, а также был приклеен к столу. Прямо во время игры президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий убрал все опознавательные российские знаки. Позднее он объяснил свои действия тем, что ему позвонили из Всемирного антидопингового агентства (WADA), однако WADA отрицает факт того, что организация попросила убрать флаг России во время матча.

Ранее сообщалось, что действующая чемпионка мира по международным шашкам россиянка Тамара Тансыккужина потерпела поражение в шестом раунде матча за мировую шашечную корону среди женщин.