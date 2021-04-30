Мазепин показал худший результат во второй практике Гран-при Португалии

Российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин показал худший результат во второй практике этапа Гран-при Португалии чемпионата мира по кольцевым автогонкам класса машин «Формулы-1». Об этом сообщает пресс-служба организации.

Спортсмен во время подготовительного заезда проехал 28 кругов, лучший из которых оказался на 2,808 секунды медленнее, чем у лидера Льюиса Хэмилтона, представляющего «Мерседес». Его результат — 1.19,837.

Второе место по итогам практики занял Макс Ферстаппен из «Ред Булла», третье — Вальтерри Боттас из «Мерседеса».

В пятерку самых быстрых попали также Карлос Сайнс и Фернандо Алонсо.



Партнер Мазепина по «Хаасу» Мик Шумахер занял 18-ю строчку в итоговом протоколе, опередив россиянина более чем на секунду.

Ранее сообщалось, что Никита Мазепин во второй раз вылетел с трассы во время первой свободной практики на Гран-при Эмилии-Романьи «Формулы-1».