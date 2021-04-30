«Рома сама виновата»: Канчельскис оценил разгромную победу «МЮ» в Лиге Европы

Известный в прошлом российский футболист, бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал победу манкунианцев над итальянской «Ромой» в первом матче полуфинала Лиги Европы. «Красные дьяволы» разгромили соперников со счетом 6:2, но, как отметил Канчельскис в интервью «Газете.Ru», «Рома» сама виновата в таком исходе.

«Не думаю, что «МЮ» проиграет 0:5 или 1:5 в Риме, но еще финал впереди. Конечно, на «Рому» сильно повлияла травма вратаря, два гола она пропустила совершенно необязательных. Все-таки вина запасного вратаря здесь есть – он оказался не готов. Кроме того, у них проблемы в защите, много игроков были травмированы.

Кстати, думаю, что не должно было быть пенальти в ворота «Ромы». При VAR судьи стали судить хуже, чем раньше. Тогда все было четко и ясно, а теперь они всего боятся, любое касание в штрафной — уже пенальти. Крис Смоллинг случайно задел Эдинсона Кавани, когда уже выбил мяч. В подкате на мокром поле зацепил ногу — думаю, что это было неправильное судейское решение. А так, «МЮ» начал забивать, поймал игру, стали играть ярче. Жалко «Рому», но она сама виновата. Вели 2:1, можно было потерпеть, закрыться.

Конечно, тот факт, что манкунианцы перевернули игру, меня обнадеживает. Тот же Кавани был очень силен впереди, нагружал соперников. Практически все неплохо смотрелись. Думаю, что «Рома» очень слабо сыграла, особенно второй тайм. Ответный матч для нее — уже без шансов», — заявил Канчельскис.

В составе «МЮ» по дублю оформили Кавани и Бруну Фернандеш, также по мячу забили Поль Погба и Мэйсон Гринвуд. У «Ромы» отличились Лоренцо Пеллегрини и Эдин Джеко. Ответный матч между этими двумя командами состоится в Риме 6 мая и начнется в 22:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» хочет сохранить Кавани в клубе.