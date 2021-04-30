Экс-хоккеист Прошкин: Мичков не хочет быть вторым Овечкиным

Экс-хоккеист Виталий Прошкин считает, что игрок юниорской сборной России Матвей Мичков не хочет, чтобы его сравнивали с форвардом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александром Овечкиным, передает «Чемпионат.com».

«Сам Мичков не хочет быть кем-то вторым, он хочет быть самим собой. А сколько сравнений было с Малкиным и другими, но как были одни Овечкин и Малкин, так они и остаются», — сказал Прошкин.

Напомним, в ночь на 30 апреля россияне обыграли Германию со счетом 6:1, а Мичков отметился покером. Также в составе сборной России отличились Данила Юров и Илья Квочко. Единственный гол Германии оформил Коннор Корте.

Мичков набрал на турнире семь очков (6+1).

Россия набрала 6 очков и возглавила группу В. В первых двух турах сборная России обыграла команду США со счетом 7:6 в овертайме, а также потерпела поражение от сверстников из Финляндии в серии послематчевых буллитов.

В следующем матче россияне сыграют со сверстниками из Чехии. Встреча начнется 2 мая в 0.00 по московскому времени.

В последний раз сборная России выиграла юниорский чемпионат мира в 2007 году, обыграв в финале сборную Соединенных Штатов Америки (6:5).

Ранее Мичков побил историческое достижение Овечкина.