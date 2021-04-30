Гимаев сравнил Мичкова с Овечкиным

Хоккейный эксперт Сергей Гимаев-младший сравнил хоккеиста юниорской сборной России Матвея Мичкова с форвардом клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александром Овечкиным, передает «Чемпионат.com».

«Они забросили четыре шайбы заброшены в одном матче на юниорском чемпионате мира. Овечкин в юниорском и молодёжном хоккее показывал игру высокого класса, то же самое делает и Матвей», — сказал Гимаев-младший.

Напомним, Мичков забросил четыре шайбы в ворота сборной Германии. Россияне победили со счетом 6:1. Также в составе сборной России отличились Данила Юров и Илья Квочко. Единственный гол Германии оформил Коннор Корте.

Мичков набрал на турнире семь очков (6+1).

Россия набрала 6 очков и возглавила группу В. В первых двух турах сборная России обыграла команду США со счетом 7:6 в овертайме, а также потерпела поражение от сверстников из Финляндии в серии послематчевых буллитов.

В следующем матче россияне сыграют со сверстниками из Чехии. Встреча начнется 2 мая в 0.00 по московскому времени.

В последний раз сборная России выиграла юниорский чемпионат мира в 2007 году, обыграв в финале сборную Соединенных Штатов Америки (6:5).

Ранее бывший хоккеист Алексей Бадюков лестно отозвался об игре Матвея Мичкова на юниорском чемпионате мира.