Игрок юниорской сборной России Свечков прокомментировал лакросс-гол Мичкова на ЮЧМ

Игрок юниорской сборной России Федор Свечков оценил лакросс-гол Матвея Мичкова в ворота сверстников из Германии.

Напомним, россияне победили со счетом 6:1.

«Мичков забил лакросс-гол? Я подумал, что я так не умею. Чехи — хороший соперник. Будет непросто, поэтому мы уже забыли предыдущую игру и готовимся к следующей», —

передает слова Свечкова «Чемпионат.com».

В поединке с немцами Мичков оформил покер. Также в составе сборной России также отличились Данила Юров и Илья Квочко. Единственный гол Германии оформил Коннор Корте.

Россия набрала 6 очков и возглавила группу В. В первых двух турах сборная России обыграла команду США со счетом 7:6 в овертайме, а также потерпела поражение от сверстников из Финляндии в серии послематчевых буллитов.

В следующем матче россияне сыграют со сверстниками из Чехии. Встреча начнется 2 мая в 0.00 по московскому времени.

Ранее юниорская сборная России по хоккею вышла в плей-офф юниорского чемпионата мира после победы над сверстниками из Германии в третьем матче группового этапа со счетом 6:1..