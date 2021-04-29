Стал известен состав сборной России на третий матч ЮЧМ-2021

Тренерский штаб во главе с Альбертом Лещевым определился с составом юниорской сборной России на матч 3-го тура группового раунда чемпионата мира — 2021 с Германией. Место в воротах с первых минут займет Сергей Иванов.

Вратари: Сергей Иванов (Валерий Бринкман)

Владимир Грудинин — Николай Макаров, Иван Мирошниченко — Федор Свечков — Данила Юров;

Никита Новиков — Арсений Коромыслов, Никита Чибриков — Илья Квочко — Матвей Мичков;

Артем Дуда — Александр Фигурин, Матвей Петров — Илья Иванцов — Прохор Полтапов;

Глеб Иванов, Дмитрий Бучельников — Даниил Лазутин — Дмитрий Кателевский; Всеволод Гайдамак.

Матч пройдет на арене «Комерика-центр». Стартовое вбрасывание запланировано на 0.00 мск. После двух туров юниорская сборная России имеет в своем активе три очка и занимает четвертое место в группе B. Команда Германии в двух матчах очков не набрала и занимает последнюю строчку.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.