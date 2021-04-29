Канчельскис рассказал о тревоге перед матчем «МЮ» с «Ромой» в Лиге Европы

Бывший полузащитник »Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги Европы между манкунианцами и итальянской «Ромой».

«Я слежу за всеми командами, в которых играл — пытаюсь, по крайней мере. Ожидания от матча немного тревожные. Хотелось бы, чтобы «МЮ» прошел в финал. Но как показывает практика, за последние три года все важные матчи «Манчестер Юнайтед» проиграл. И я переживаю, что и сейчас может быть то же самое. Вроде дело доходит до полуфиналов, финалов — и опять поражения.

Тяжело сказать, в чем проблема команды. Возможно, потерялся дух победителя, который был при Алексе Фергюсона и в те времена, когда я там играл. Может быть, фарта не хватает — удача должна быть всегда. Сложно однозначно ответить. Команда проигрывает важные матчи в последние три года, а ведь это основное. Можно пройти весь сезон, но главные матчи проиграть, и тогда сезон насмарку», — сказал Канчельскис «Газете.Ru».

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Ромой» состоится вечером 29 апреля и начнется в 22.00 мск. Соперников рассудит испанский арбитр Карлос Дель Серро Гранде. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.