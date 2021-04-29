Президент КХЛ осудил Толчинского за нецензурные высказывания в адрес ЦСКА

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов раскритиковал нападающего омского «Авангарда» Сергея Толчинского, который во время празднования победы в плей-офф нецензурно оскорбил московский ЦСКА, ставшего финалистом турнира.

«Каждый празднует, как он хочет, у каждого свой темперамент, свои эмоции. Понимаю Толчинского: золотой гол, он перешел из ЦСКА перед сезоном. Поздравляю его, он шел к этому, но все равно эмоции надо контролировать. Такие слова ни одного человека не красят. Не очень хорошо, что так получилось», — приводит слова Морозова РИА «Новости».

Последняя, шестая игра финальной серии Кубка Гагарина состоялась 28 апреля и завершилась победой «Авангарда» над ЦСКА со счетом 1:0, благодаря чему омский клуб стал чемпионом. Автором единственного и победного гола в матче стал Толчинский, который вырос в школе «Красной Армии», а также выступал за ЦСКА. В мае 2020 года красно-синие отказались продлевать контракт с форвардом, и тот перешел в «Авангард». Сам Толчинский после победы в финале Кубка Гагарина признался, что затаил обиду на свой бывший клуб.