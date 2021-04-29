Сотни фанатов «Авангарда» в Омске отпраздновали с клубом победу в Кубке Гагарина

Болельщики омского «Авангарда» встретили команду в Омске и отпраздновали победу клуба в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Торжественное мероприятие, в котором принимают участие хоккеисты, представители тренерского штаба «ястребов» и остальной клубный персонал вместе с сотнями фанатов, проходит рядом с местом, где идет строительство новой «Арены Омск», которая, как планируется, будет вмещать 12 тысяч зрителей.

В настоящее время с 2018 года «Авангард» свои домашние матчи проводит на арене в Балашихе, где 28 апреля состоялась итоговая шестая встреча финальной серии плей-офф, в которой омичи одержали победу над московским ЦСКА и впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина. В последний раз омский клуб становился чемпионом страны в 2004 году, когда в России проводилась хоккейная Суперлига.

Накануне ночью после победы «Авангарда» в финальной серии в Омске прошли массовые гуляния в центре и на окраинах города, которые сопровождались салютами и перекрытием дорог.