Александр Овечкин пропустит очередной матч из-за травмы

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не поможет своей команде в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Питтсбург Пингвинз». Об этом сообщил обозреватель сайта НХЛ Том Гулитти, сославшись на слова главного тренера «столичных» Питера Лавиолетта.

Встреча состоится в ночь с 29 на 30 апреля по московскому времени в Вашингтоне. Овечкин пропустит матч по причине травмы, которую он получил 22 апреля в гостевом матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:0 ПБ). Из-за повреждения нижней части тела капитан «Кэпиталз» пропустил уже две игры. В обеих встречах «Вашингтон» одержал верх над «Айлендерс» (6:3 и 1:0).

«Вашингтон Кэпиталз» после 49-ти матчей возглавляет турнирную таблицу Восточного дивизиона и имеет в своем активе 68 очков. «Питтсбург», который провел на один матч больше, отстает от «столичных» на балл.

Овечкин в текущем розыгрыше регулярного чемпионата провел 43 матча, в которых набрал 42 очка, забросив 24 шайбы и сделав 18 результативных передач. Без учета грядущего матча с «Пингвинз» у «Вашингтона» до старта плей-офф останется еще шесть матчей. Овечкин за всю свою карьеру в НХЛ забросил 730 шайб в матчах регулярного чемпионата, и с этим показателем россиянин располагается на шестой строчке в списке лучших снайпером лиги за всю историю. Впереди Овечкина находится канадец Марсель Дионн, имеющий на один гол больше. Рекордсменом остается Уэйн Гретцки, в активе которого 894 гола.

Capitals coach Peter Laviolette confirms Vitek Vanecek will start vs. the Penguins tonight.



He said Justin Schultz (lower body) is available to play. John Carlson (lower body) will be a game time decision.



Alex Ovechkin (lower body) will definitely miss his third in a row.