Александр Овечкин пропустит очередной матч из-за травмы

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не поможет своей команде в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Питтсбург Пингвинз». Об этом сообщил обозреватель сайта НХЛ Том Гулитти, сославшись на слова главного тренера «столичных» Питера Лавиолетта.

Встреча состоится в ночь с 29 на 30 апреля по московскому времени в Вашингтоне. Овечкин пропустит матч по причине травмы, которую он получил 22 апреля в гостевом матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:0 ПБ). Из-за повреждения нижней части тела капитан «Кэпиталз» пропустил уже две игры. В обеих встречах «Вашингтон» одержал верх над «Айлендерс» (6:3 и 1:0).

«Вашингтон Кэпиталз» после 49-ти матчей возглавляет турнирную таблицу Восточного дивизиона и имеет в своем активе 68 очков. «Питтсбург», который провел на один матч больше, отстает от «столичных» на балл.

Овечкин в текущем розыгрыше регулярного чемпионата провел 43 матча, в которых набрал 42 очка, забросив 24 шайбы и сделав 18 результативных передач. Без учета грядущего матча с «Пингвинз» у «Вашингтона» до старта плей-офф останется еще шесть матчей. Овечкин за всю свою карьеру в НХЛ забросил 730 шайб в матчах регулярного чемпионата, и с этим показателем россиянин располагается на шестой строчке в списке лучших снайпером лиги за всю историю. Впереди Овечкина находится канадец Марсель Дионн, имеющий на один гол больше. Рекордсменом остается Уэйн Гретцки, в активе которого 894 гола.