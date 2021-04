Бывшего игрока «Ростова» подозревают в подделке документов

Полузащитник сербской «Црвены Звезды» Гуэлор Канга Каку, ранее выступавший за «Ростов», подозревается в подделке документов. Об этом сообщает African Sports Today.

По информации источника, с соответствующими обвинениями в адрес габонского футболиста выступила Демократическая Республика Конго, которая утверждает, что Канга якобы является не габонцем, а конголезцем и на самом деле он старше своего заявленного возраста на пять лет. В случае подтверждения этих данных сборную Габона могут исключить из розыгрыша Кубка африканских наций — 2021. По официальным документам Канга родился в Габоне 1 сентября 1990 года.

Свою профессиональную карьеру футболист начал в габонском «Мангаспорте», после чего выступал за местные клубы «Миссил» и «Мунана». В декабре 2013 года он перешел в «Ростов», за который в общей сумме провел 82 матча, забив восемь мячей и сделав 14 результативных передач. Летом 2016 года Канга стал игроком «Црвены Звезды», за которую выступает по сей день. За национальную сборную Габона хавбек провел 46 матча и забил два мяча.

Gabon national team risks expulsion from AFCON 2021 for fielding ineligible player.

DR Congo reported Gabon to CAF and has proved beyond reasonable doubt that Gabon midfielder Guelor Kanga,30 is Congolese born named Kiaku-Kiaku Kianga born in 1985 (35yr old) in Kinshasa, Congo. pic.twitter.com/suEWmcHdIT