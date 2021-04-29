Устроившему дебош на вокзале бойцу MMA грозит до пяти лет тюрьмы

Против блогера и бойца смешанных единоборств (ММА) Артема Тарасова возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по СЗФО.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство» в отношении одного из петербуржцев, устроивших потасовку на Московском вокзале. Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении другого петербуржца будет решен вопрос о привлечении к уголовной ответственности после проведения судебно-медицинской экспертизы, определяющей степень телесных повреждений, причиненных потерпевшему», — говорится в сообщении.

Тарасов вместе со своим другом Никитой Солониным был задержан на Московском вокзале в Санкт-Петербурге. Их подозревают в совершении противоправных действий во время движения поезда «Сапсан» по маршруту Москва — Санкт-Петербург. Отмечается, что оба находились в состоянии алкогольного опьянения и в присутствии свидетелей выражались нецензурной бранью и оскорбляли окружающих. Также уточняется, что на платформе Московского вокзала один из них ударил пассажира, следующего в этом же поезде, по лицу.

30-летний Тарасов является победителем Всероссийского турнира по рукопашному бою, вице-президентом Северо-Западной федерации боевого самбо России, чемпионом Санкт-Петербурга по боевому самбо, судьей национальной категории по боевому самбо, а также лицензированным судьей союза ММА России.