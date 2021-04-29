Ни один игрок «Авангарда» не вызван в сборную России на чемпионат мира

Тренерский штаб сборной России не вызвал в расположение национальной сборной ни одного хоккеиста омского «Авангарда», который 28 апреля выиграл Кубок Гагарина. Травмирован из очевидных кандидатов к команду только один — Дамир Шарипзянов. У него травма руки, полученная в серии с ЦСКА.

Журналист Павелу Лысенков в своем телеграм-канале приводит аргументы, которыми руководствовался тренерский штаб при выборе.

Сергей Толчинский - форвард для первого-второго звена, но там слишком высокая конкуренция. Потому что еще ждут игроков из НХЛ.

Клим Костин - ролевой игрок, и таких в сборной России тоже много.

Илья Ковальчук - ему уже 38 лет, и на чемпионате мира уже не годится даже как дядька-наставник.

Денис Зернов в плей-офф не всегда выглядел ярко.

Отметим, в состав национальной сборной вошли пять хоккеистов московского ЦСКА — Максим Мамин, Максим Шалунов, Константин Окулов, Антон Слепышев и Павел Карнаухов.

В накануне завершившейся финальной серии Кубка Гагарина со счетом 4-2 сильнее оказался омский «Авангард».

Чемпионат мира по хоккею 2021 года пройдет в Латвии с 21 мая по 6 июня.

Ранее сообщалось, что Толчинский оскорбил свой бывший клуб ЦСКА после победы в Кубке Гагарина.