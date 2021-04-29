В «Крыльях Советов» отреагировали на информацию о приходе в клуб Гинера и Бабаева

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий прокомментировал информацию о том, что по окончании сезона президент ЦСКА Евгений Гинер и генеральный директор армейцев Роман Бабаев могут перейти в самарский клуб.

«Мне ничего не говорили и ничего неизвестно. Я так же читаю газеты. Вы же пишете, вы же на чем-то основываетесь», — сказал Калакуцкий «Спорт-Экспрессу».

Ранее сообщалось, что после перехода контрольного пакета акций ПФК ЦСКА банку ВЭБ.РФ позиции Гинера и Бабаева в клубе заметно ослабли. На данный момент ключевые вопросы решаются председателем совета директоров Максимом Орешкиным, с которым у руководителей клуба определенные разногласия по поводу стратегии развития клуба.

Если в ближайшее время стороны не смогут прийти к общему знаменателю, то вариант с уходом в стан волжского клуба для Гинера и Бабаева обретет вполне реальные контуры.

Напомним, что за три тура до финиша чемпионата России ЦСКА с 46 очками занимает шестую строчку в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Гинер и Бабаев могут уйти из ЦСКА в «Крылья Советов».