Жена лыжника Большунова показала фото с отдыха на Мальдивах

Российская лыжница Анна Жеребятьева опубликовала новую фотографию с отдыха на Мальдивах, где они с мужем Александром Большуновым проводят медовый месяц. Пара поженилась 23 апреля.

«Сегодня к нам приплывал скат. Кому-то даже удалось с ним поплавать», — написала Жеребятьева в своем Instagram.

Жеребятьева завершила спортивную карьеру после сезона-2020/2021 из-за травмы позвоночника и постоянных болей во время нагрузок и гонок. Спортсменка — чемпионка мира 2017 года в эстафете среди юниоров, победительница молодежного чемпионата мира 2019 года.

В сезоне-2020/21 Большунов выиграл общий зачет Кубка мира, стал победителем многодневки «Тур де Ски», а также чемпионом мира в скиатлоне. В 2018 году он стал трехкратным серебряным призером Олимпийских игр, а также завоевал бронзу. Лучший результат Жеребятьевой — десятое место на этапе в Отепя в гонке на 10 километров в сезоне-2018/19.

Ранее сообщалось, что Александр Большунов и Анна Жеребятьева поженились.