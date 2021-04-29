На Олимпийских играх в Токио спортсменов будут ежедневно тестировать на коронавирус

Международный олимпийский комитет (МОК), Международный паралимпийский комитет (МПК), оргкомитет «Токио-2020», правительство Японии и столичные власти согласовали ряд мер по борьбе с распространением коронавируса во время соревнований. Об этом сообщает служба информации ОКР.

Были пересмотрены и обновлены сборники рекомендаций по проведению безопасных Игр, опубликованные в феврале этого года. Это стало реакцией на появление новых штаммов коронавируса и текущее развитие пандемии по всему миру. В частности, все лица перед отправлением в страну восходящего солнца должны сдать два теста на наличие коронавирусной инфекции.

Также спортсмены и их окружение (тренеры, врачи, массажисты и т. д.) будут ежедневно проходить тестирование, чтобы минимизировать риски распространения заболевания. Дата и время взятия анализов будут установлены в соответствии с расписанием соревнований;

Ожидается, что максимальное число болельщиков на трибунах составляет 50% от вместимости объектов. Предел может быть изменен в зависимости от реальной эпидемиологической ситуации на момент начала соревнований.

Летние Игры-2020 пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Соревнования были перенесены с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. В связи с угрозой распространения заболевания было принято решение провести олимпийские соревнования без иностранных зрителей.

Ранее сообщалось, что решение о допуске японских зрителей на Олимпиаду будет принято в июне.