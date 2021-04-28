Решение о допуске японских зрителей на Олимпиаду будет принято в июне

Решение о допуске японских зрителей на Олимпиаду, которая пройдет в Токио с 23 июля по 8 августа, будет принято в июне, передает ТАСС.

«Мы договорились принять решение на этот счет в июне. Сейчас сложно предсказать, какой будет ситуация с распространением коронавируса», — сказала министр Тамае Марукава.

Ожидается, что максимальное число болельщиков на трибунах составляет 50% от вместимости объектов. Предел может быть изменен в зависимости от реальной эпидемиологической ситуации на момент начала соревнований.

Напомним, что в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) Россия не имеет права выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира под своим флагом и гимном.

Летние Игры-2020 пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Соревнования были перенесены с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. В связи с угрозой распространения заболевания было принято решение провести олимпийские соревнования без иностранных зрителей.

Ранее российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о своем желании попасть на Олимпийские игры.