Фанаты «Авангарда» посвятили победу в Кубке Гагарина погибшему Черепанову

Болельщики омского «Авангарда» устроили массовые гуляния на улицах своего города в честь победы клуба в финале Кубка Гагарина. Для «ястребов» этот титул стал первым за все время выступления команды в Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Во время празднования победы болельщики вспомнили бывшего хоккеиста «Авангарда» Алексея Черепанова, который выступал за омскую команду в период с 2006 по 2008 год. Карьера юного хоккеиста резко оборвалась 13 октября 2008 года, когда во время матча КХЛ с «Витязем» сердце спортсмена остановилось. Несмотря на реанимационные действия врачей, Черепанов скончался в больнице. Ему было 19 лет.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что хоккеист страдал хроническим миокардитом — заболеванием сердца, несовместимым со спортом. Сам Черепанов, как оказалось, принимал запрещенный Всемирным антидопинговым агентством (WADA) препарат с содержанием кордиамина, который стимулирует центральную нервную систему и используется для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы.

«Леша, это и для тебя. Мы чемпионы», — говорится в сообщении болельщиков.