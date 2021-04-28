Польская шашистка убрала флаг своей страны со стола в знак солидарности с Тансыккужиной

Польская шашистка Наталья Садовская убрала флаг своей страны со стола в знак солидарности с россиянкой Тамарой Тансыккужиной.

Напомним, финальный матч чемпионата мира по шашкам проходит в Варшаве с 23 апреля по 3 мая. Спортсменка из Польши ведет со счетом 32:28.

Флаг России был убран во время поединка российской спортсменки Тамары Тансыккужиной с представительницей Польши Натальей Садовской. Флаг находился на столе, а также был приклеен к столу. Прямо во время игры президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий убрал все опознавательные российские знаки. Позднее он объяснил свои действия тем, что ему позвонили из Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Интересно, что WADA отрицает факт того, что организация попросила убрать флаг России во время матча.

Ранее российская шашистка Тамара Тансыккужина прокомментировала инцидент с флагом России во время финального матча чемпионата мира против Натальи Садовской из Польши.