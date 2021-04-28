Шашистка Тансыккужина: до конца партии думала об убранном флаге

Российская шашистка Тамара Тансыккужина прокомментировала инцидент с флагом России во время финального матча чемпионата мира против Натальи Садовской из Польши.

«Я сразу не поняла, что происходит. Когда обернулась, поняла, что играю без флага. Я всю партию играла и только об этом и думала. Никогда такого не было, чтобы так вмешивались в ход партии», — сказала Тансыккужина в эфире телеканала «Россия-1».

Флаг России был убран во время поединка российской спортсменки Тамары Тансыккужиной с представительницей Польши Натальей Садовской. Флаг находился на столе, а также был приклеен к столу. Прямо во время игры президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий убрал все опознавательные российские знаки. Позднее он объяснил свои действия тем, что ему позвонили из Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Интересно, что WADA отрицает факт того, что организация попросила убрать флаг России во время матча.

Ранее министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин прокомментировал скандал с флагом России на чемпионате мира по шашкам