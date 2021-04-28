Вице-президент ФГР жестко отреагировал на инцидент с флагом России на ЧМ по шашкам

Вице-президент Федерации гандбола России (ФГР) Евгений Трефилов жестко отреагировал на инцидент с флагом России на чемпионате мира по шашкам, передает Metaratings.ru.

«Раньше спорт был вне политики. Сейчас же все наоборот: спорт стал ее частью. То, что произошло с нашим флагом в Польше, — хамство, на которое надо отвечать так, как недавно сказал Путин», — заявил Трефилов.

Также он отметил, что на Россию будут продолжать давить, а стране остается лишь сопротивляться.

«Где-то юристы должны поработать, а где-то и результатом», — добавил он.

Флаг был убран во время поединка российской спортсменки Тамары Тансыккужиной с представительницей Польши Натальей Садовской. Флаг находился на столе, а также был приклеен к столу. Прямо во время игры президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий убрал все опознавательные российские знаки. Позднее он объяснил свои действия тем, что ему позвонили из Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Ранее глава Федерации шашек Польши извинился за инцидент с флагом России на чемпионате мира.