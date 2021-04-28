В Кремле отреагировали на инцидент с флагом на ЧМ по шашкам

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал инцидент с флагом на чемпионате мира по шашкам в Польше, когда во время поединка российскую символику убрали со стола.

Финальный матч проходит в Польше с 23 апреля по 3 мая.

«Досадное происшествие. Знаю, что председатель принес извинения. На этом может быть исчерпан инцидент. Наша спортсменка проиграла в этом матче, думаю, что это связано с этим происшествием», — заявил Песков.

Флаг был убран во время поединка российской спортсменки Тамары Тансыккужиной с представительницей Польши Натальей Садовской. Флаг находился на столе, а также был приклеен к столу. Прямо во время игры президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий убрал все опознавательные российские знаки. Позднее он объяснил свои действия тем, что ему позвонили из Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Ранее сообщалось, что глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков критично высказался об инциденте с флагом на чемпионате мира по шашкам в Польше.