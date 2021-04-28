Тренер назвал ситуацию с флагом РФ на турнире по шашкам фатальной для результата матча

Тренер российской шашистки Тамары Тансыккужиной заявил «Газете.Ru», что ситуация с флагом РФ на турнире стала фатальной для результата матча. По итогам тура, прошедшего во вторник, россиянка уступила сопернице из Польши Наталии Садовской.

«Она сейчас, когда проиграла, она проиграла вообще по-детски в самом конце. Проигрыш — это очень серьезно, это своего рода нокаут. Такие игроки редко проигрывают, а в матче эта еще и серьезная фора получилась. Если бы она не проиграла, может, этот случай и не был бы таким фатальным», — рассказал тренер.

Юрий Черток сообщил, что после произошедшего организаторы турнира по шашкам в Польше принесли извинения.

«Организаторы извинялись, конечно. Дело в том, что судья был категорически против этого, а получается, что действовали по звонку из Министерства спорта Польши. Это связано со скандалом с WADA — сейчас ее президент поляк, бывший министр спорта. Действовали от его имени, потребовали немедленно убрать флаг и триколор-таблички. И прямо во время тура, конечно, безобразие, потому что прямое нарушение регламента и всяких этических норм, поскольку это психологическое давление на соперника», — отметил Юрий Черток.

Противостояние двух шашисток завершится 3 мая. Россиянка Тамара Тансыккужина уступает после четырех раундов Садовской в битве за титул чемпионки мира. На данный момент польская шашистка ведет в матче со счетом 32:16. Победитель должен набрать 54 очка.