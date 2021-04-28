В «Хаасе» рассказали о прогрессе Мазепина

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о прогрессе российского пилота команды Никиты Мазепина, передает Motorsport-Total.

Специалист отметил, что у команды достаточно сложный болид, а его задача, как руководителя, помочь молодым пилотам команды обрести уверенность в себе, потому что гонщики, которые попадают в «Формулу-1» в 21-22 года испытывают сильное давление.

«В Бахрейне было нелегко, авария стала для Никиты шоком, но он правильно отнесся к ситуации. Я общался с ним на протяжении всего этапа, чтобы помочь ему. Сейчас я вижу, что Мазепин прогрессирует», — заявил Штайнер.

В новом сезоне Мазепин провел две гонки — в дебютном заезде он попал в аварию на первом круге и сошел с дистанции, а во второй гонке — гран-при Эмилии-Романьи — стал 17-м.

Ранее сообщалось, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл этап Гран-при Эмилии-Романьи чемпионата мира по кольцевым автогонкам класса машин «Формулы-1». На втором месте оказался британский гонщик «Мерседес» Льюис Хэмилтон. Замкнул тройку лидеров Ландо Норрис из «Макларен».