«Челси» в 2,5 раза превзошел «Реал» по числу ударов в створ ворот

В Мадриде завершился первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и лондонским «Челси».

Встреча прошла в испанской столице на стадионе «Альфредо ди Стефано» при пустых трибунах и завершилась результативной ничьей — 1:1.

Отметим, что по ходу игры подопечные Зинедина Зидана нанесли десять ударов в сторону ворот, два из которых дошли до створа. У «синих» всего по итогам игры 12 ударов по воротам и пять в створ.

Данная статистика предоставлена Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ответный матч состоится в Лондоне 5 мая, начало матча 22:00 по московскому времени. Во второй полуфинальной паре встречаются французский «ПСЖ» и и английский «Манчестер Сити».

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что Карим Бензема догнал Рауля по голам в Лиге чемпионов.