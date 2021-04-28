«Челси» продлил беспроигрышную серию с «Реалом» до четырех матчей

В Мадриде завершился первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и лондонским «Челси».

Встреча прошла в испанской столице на стадионе «Альфредо ди Стефано» при пустых трибунах и завершилась результативной ничьей — 1:1.

По данным 11v11.com, британский коллектив смог продлить беспроигрышную серию в играх со «сливочными» до четырех встреч.

Всего на счету лондонцев две победы и два ничейных результата, начиная с 1971 года, когда команды впервые сошлись в рамках Кубка кубков.

Ответный матч состоится в Лондоне 5 мая, начало матча 22:00 по московскому времени. Во второй полуфинальной паре встречаются французский «ПСЖ» и и английский «Манчестер Сити».

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что Карим Бензема догнал Рауля по голам в Лиге чемпионов.