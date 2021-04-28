Передача Орлова помогла «Вашингтону» обыграть «Айлендерс»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» с минимальным счетом переиграл «Нью-Йорк Айлендерс».

Встреча прошла в столице США на стадионе «Кэпитал Уан Арена» в присутствии 2 133 зрителей и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

Единственную шайбу в первом периоде на свой счет оформил нидерландский нападающий Даниэль Спронг, отличившийся после передачи российского защитника Дмитрия Орлова.

Российский нападающий «Кэпс» Александр Овечкин из-за травмы участия в игре не принимал.



После этого успеха подопечные Петера Лавиолетта набрали 68 очков и вышли на первую строчку в турнирной таблице Восточного дивизиона НХЛ.

«Островитяне» с 63 баллами остались на четвертой позиции, которая дает право сыграть в розыгрыше плей-офф Кубка Стэнли.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт рассказал о сроках восстановления игрока команды Александра Овечкина.