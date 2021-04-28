Защитник «Реала» Варан заметил умение «Челси» высоко прессинговать

Защитник Рафаэль Варан прокомментировал итоги первого полуфинального матча Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и лондонским «Челси».

Встреча прошла в испанской столице на стадионе «Альфредо ди Стефано» при пустых трибунах и завершилась результативной ничьей — 1:1.

«Мы увидели два совершенно разных тайма. Они хорошо начали игру, действовали интенсивно, прессинговали и разбивали наш прессинг вертикальными передачами. Но благодаря голу Карима Бензема мы наконец вошли в игру и во втором тайме показали более качественную игру.

Нам не удавалось пройти их оборону при помощи передач. Их прессинг нас раздражал, и нам нужно иметь это в виду с самого начала второго матча. Бензема способен влиять на ход подобных поединков. Он изменил ход матча. Мы рады тому, что такой сильный игрок выступает за нас», — передает слова француза пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Напомним, что ответный матч состоится в Лондоне 5 мая, начало матча 22:00 по московскому времени. Во второй полуфинальной паре встречаются французский «ПСЖ» и и английский «Манчестер Сити».

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что «Реал» лишь дважды проходил дальше в еврокубках после первой домашней ничьей.