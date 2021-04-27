Сатирик Грушевский: новости о кадровых перестановках в ЦСКА — вранье и вброс со стороны «Спартака»

Российский пародист, сатирик и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский считает, что информацию о расторжении контракта с генеральным директором Романом Бабаевым и других перестановках в клубе инициировал «Спартак».

«Что касается потенциального увольнения генерального директора ЦСКА Романа Бабаева, я могу сказать, что это не просто очевиднейшее вранье, но и умышленный вброс из стана принципиальнейших соперников ЦСКА, наших любезнейших «доброжелателей», с целью внести раскол в команду. Они и в социальных сетях отличаются высоким слогом, красотой мысли и интеллигентностью подачи», — сказал Грушевский в интервью bobsoccer.ru..

Согласно информации СМИ, у руководства ЦСКА есть право автоматически расторгнуть контракт с гендиректором Романом Бабаевым, если клуб не попадет в еврокубки по итогам нынешнего сезона.

После поражения от «Спартака» в матче 27-го тура ЦСКА идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, а также вылетел из розыгрыша Кубка России, проиграв «Локомотиву» со счетом 0:3. В дерби единственный гол забил Джордан Ларссон на 51-й минуте матча.

ЦСКА играл в меньшинстве начиная с 37-й минуты матча, когда прямую красную карточку получил Ильзат Ахметов за фол на Александре Соболеве. Арбитр матча Павел Кукуян в итоге сам посмотрел повтор на VAR и принял решение удалить игрока армейцев. Удаление Ахметова вызвало много споров по ходу и после матча. По мнению многих экспертов, игрок ЦСКА сыграл в мяч.

Ранее сообщалось, что ЦСКА может отправить в отставку гендиректора Бабаева.