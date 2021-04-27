В полуфинале Лиги чемпионов «Реал» — «Челси» после первого тайма ничья 1:1

В 22:00 по московскому времени в Мадриде начался первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и лондонским «Челси». После первого тайма счет ничейный — 1:1.

На 14-й минуте матча Пулишич принял длинную передачу из глубины от Рюдигера, обыграл Куртуа и хладнокровно отправил мяч в сетку ворот «Реала». На 29-й минуте Бензема сравнял счет в матче, француз принял и обработал мяч вылетевших из толпы игроков в районе 11-метровой отметки и мощным ударом отправил мяч под перекладину.

На десятой минуте невероятный сэйв удался вратарю «Реала» Тибо Куртуа, который ногой отразил удар в упор Тимо Вернера.

Команды вышли на игру в следующих составах:

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Милитао, Начо, Марсело, Каземиро, Кроос, Модрич, Винисиус Жуниор, Бензема.

«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Тьяго Силва, Рюдигер, Кристенсен, Жоржиньо, Канте, Чилуэлл, Маунт, Пулишич, Вернер.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Челси».