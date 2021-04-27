Российский игрок «Монако» Головин заболел коронавирусом

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Тест футболиста на COVID-19 дал положительный результат. Болезнь протекает без симптомов, игрок изолирован от команды.

В текущем сезоне чемпионата Франции Головин провел 16 матчей, забив четыре мяча и сделав восемь голевых передач. Хавбек выступает за монегасков с 2018 года. Предыдущим клубом россиянина был московский ЦСКА, в составе которого он стал чемпионом России.

В турнирной таблице чемпионата Франции «Монако» занимает третье место, набрав в 34 матчах 71 очко.

В этом сезоне Головин прибавил в трансферной стоимости. Портал Transfermarkt оценил футболиста в €23 млн — на €4 млн больше, чем прежде.

Ранее сообщалось, что Головин рассказал о голевой передаче в матче с «Дижоном».