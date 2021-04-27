Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл раскритиковал «Тоттенхэм» за поражение от «Манчестер Сити» в финале Кубка английской лиги, передает Sky Sports.

«Тоттенхэм» всю игру действовал пассивно. У «шпор» есть невероятные футболисты, я ждал от них большего. Они остались без тренера и играли с невероятной командой. Это стало решающим», — сказал Невилл.

Встреча завершилась со счетом со счетом 1:0 в пользу манчестерского клуба.

Единственный гол был забит на 82-й минуте матча — отличился защитник Эмерик Лапорт.

«Манчестер Сити» стал восьмикратным обладателем Кубка английской лиги, в том числе команда Гвардиолы взяла четыре последних розыгрыша этого турнира. «Тоттенхэм» за свою историю четыре раза завоевывал трофей Кубка лиги, последний раз это произошло в 2008 году.

«Манчестер Сити» также близок к победе в чемпионате Англии и продолжает борьбу в Лиге чемпионов.

Этот матч был выбран в Англии как тестовое событие для возвращения болельщиков на стадионы Великобритании. Финал на стадионе «Уэмбли» посетило 8000 зрителей.

Ранее защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер сообщил о расистских оскорблениях в социальных сетях.