Валуев поздравил сборную России с победой над США на ЮЧМ

Экс-боксер Николай Валуев поздравил сборную России с победой над США на юниорском чемпионате мира по хоккею, передает Sport24.

«Победа в таком тяжелом матче дорогого стоит, поздравляю нашу юниорскую сборную по хоккею. Молодцы, не сдались и проявили характер», — сказал Валуев.

Встреча, проходившая на арене «Комерика-центр» во Фриско, завершилась победой россиян в овертайме со счетом 7:6.

По ходу матча подопечные Альберта Лещева уступали со счетом 1:5, но сумели вернуться в игру. Голами в составе россиян отметились оформившие по дублю Никита Чибриков, Матвей Мичков и Иван Мирошниченко, автором еще одной шайбы стал Данила Юров. За США забивали Дилан Дюк, на счету которого дубль, а также Райан Челси, Шон Беренс, Итан Страки и Саша Пастухов.

Ранее депутат Государственной Думы Российской Федерации Виталий Милонов рассказал секрет победы России над США в стартовом матче юниорского чемпионата мира по хоккею.