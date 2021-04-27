Арбитр Вилков отреагировал на слухи о его предвзятости

Арбитр Михаил Вилков отреагировал на информацию о том, что его отстранили от работы из-за того, что Российский футбольный союз (РФС) подозревает судью в предвзятости, передает «Чемпионат.com».

«Не думаю, что в РФС так считают. Распространять слухи о том, чего не было, не имеет никакого смысла. Никакой предвзятости не было. Я судил так, как описал ранее», — сказал Вилков.

9 апреля глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц заявил, что Вилков пожизненно отстранен от работы на матчах РПЛ. Позднее решение функционера поддержали московские клубы «Спартак» и ЦСКА, «Ростов», казанский «Рубин», грозненский «Ахмат» и другие.

Вилков был отстранен от судейства в ноябре 2020 года по итогам матча «Краснодар» — «Рубин», но затем вернулся к работе. Спорные решения нижегородца в матче «Локомотив» — «Ростов» поставили под сомнение его квалификацию и дальнейшую работу в Премьер-лиге.

Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий порадовался решению главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца пожизненно отстранить от футбола арбитра Михаила Вилкова.